Майже чотири десятки сімей учасників російсько-української війни з Тернопільщини поїхали на відпочинок до Болгарії. Вони перебуватимуть там протягом тижня.

Подорож до Болгарії організували волонтери за підтримки міської ради. Для дітей відпочинок – повністю безкоштовний. Вони разом із своїм сім’ями проживають там у комфортних чотиризіркових готелях.

«Болгарія зустріла діток теплими обіймами. Усі дітки розселені, нагодовані, відпочивають на морі. Ми вирішили організувати цю поїздку, оскільки зараз дуже непростий час. А родини українських захисників заслуговують того, щоб відволіктися від буденності. Ми вже організовували такі поїздки, відтак співпраця з Болгарією налаштована. Робили все можливе, щоб та поїздка відбулася. Для дітей поїздка повністю безкоштовна, а дорослі оплачували половину вартості квитка. До кінця літа ми плануємо ще організувати такі подорожі, щоб якомога більша кількість дітей могла побувати на морі», – каже керівник громадської організації «Схід та Захід єдині назавжди» Василь Конько.

У планах волонтерської організації – до кінця літа відправити на море ще 150 родин українських захисників.

Софія Романська