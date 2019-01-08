Родина загиблого в АТО Дениса Громового отримала подарунки від працівників Тернопільської митниці

08/01/2019 Розмір тексту:

Напередодні різдвяних свят начальник митного посту «Чортків» Тернопільської митниці ДФС Алла Гломба відвідала родину загиблого в АТО військовослужбовця Дениса Громового із Чортківщини.

Візит мав одночасно радісний та зворушливий характер, адже, не дивлячись на передсвятковий настрій та підготовлені подарунки, важко забути те, що довелося пережити цій родині. Майже п’ять років тому без сина залишилися батьки, без чоловіка – дружина, осиротіли двоє маленьких хлопчиків Максимко та Дмитрик…

Денис поїхав у зону АТО добровольцем, був старшим оператором гранатометника, бійцем 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади. Загинув він 26 серпня 2014 року під Іловайськом, під час виходу з оточення.

У день візиту митників передріздвяні радісні вітання були зрошені сльозами втрати та ще незабутого болю. Проте усі висловили щире сподівання про те, що війна на Сході припиниться обов’язково та країна нарешті стане такою, за яку боровся Денис Громовий.

За доброю традицією напередодні свята гостя привезла діткам подарунки: солодощі, фрукти, теплий одяг, шкільне приладдя тощо.

Спілкуючись з рідними Дениса, Алла Віталіївна запевнила у подальшій підтримці та всілякому сприянні Тернопільською митницею ДФС сім’ї героя.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області