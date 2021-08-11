Інколи здається, що цей світ безнадійно охоплений злом і байдужістю. Але тут з’являються люди, які ось так запросто дарують бібліотеці триста неймовірно крутих книг іноземними мовами.

Така приємна подія сталася у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Близько трьохсот видань, здебільша англійською мовою, книгозбірні надіслала українська родина Антонюків, яка вже сім років проживає за кордоном, з них три останні – у Лондоні. Звідти благодійники і надіслали книги, взявши на себе організацію та вартість транспортування чималенької посилки.

Про скромне оголошення у фейсбуці, в якому автор висловлював намір подарувати колекцію книг одній з бібліотек Західної України бібліотекарям повідомили читачі. Вони й стали найбільш активними коментаторами допису, що допомогло дарувальнику зупинити свій вибір саме на обласній бібліотеці для дітей.

Ініціаторкою благодійної акції стала Антоніна Антонюк – в минулому київська журналістка, мистецтвознавиця, мандрівниця, блогерка і загалом дуже цікава особистість. За професійною діяльністю вона відома ще як Тоня Малєй.

У короткому інтерв’ю жінка розповіла нам, що разом із донечкою Ясею є палкою фанаткою книгочитання і навіть має свій дитячий канал на ютубі під назвою «Тося читає», де начитує самостійно перекладені твори.

На питання про те, чи не шкода задарма віддавати такі чудові книги іншим Антоніна віджартувалась, що таким чином звільняє домашній простір, адже в разі повної «книжкової окупації» чоловік обіцяв вчинити як утворі Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». «Але якщо серйозно, – додає пані Тося, – книжки завжди шкода віддавати, проте я розумію, що є люди, які потребують їх більше за мене. Я собі залишаю деякі видання через ілюстрації, колекціоную окремих художників, решту пакую…»

Серед подарованого – бестселери на усі смаки, книги на кулінарну, екологічну та історичну тематики, пригоди і класика. Деякі видання вражають оригінальністю дизайну і закохують з першого погляду вже своїм зовнішнім виглядом.

Щиро дякуємо родині Антонюків, а також нашим активним читачам, завдяки яким новостворений сектор літератури іноземними мовами Тернопільської обласної бібліотеки для дітей поповнився сучасною, актуальною і дуже цікавою літературою.

Запрошуємо до читання!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей