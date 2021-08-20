До кінця місяця замовлення в Тернополі доставляються абсолютно безкоштовно

Український сервіс доставки Rocket вітає українців з 30-річчям Незалежності. В якості подарунка компанія скасувала плату за доставку для всіх жителів Івано-Франківська.

До кінця місяця замовлення будуть доставлятися безкоштовно. Єдиною умовою для отримання подарунка буде мінімальна сума замовлення. Для різних партнерів сервісу вона буде відрізнятися, але не перевищить 200 грн. Скористатися пропозицією можна необмежену кількість разів.

«Rocket — український сервіс доставки їжі і продуктів. Ми працюємо в 28 українських містах, а з минулого року почали міжнародну експансію. Але з виходом на нові ринки ми не забуваємо звідки ми родом. І до Дня Незалежності нашої країни особливо приємно дарувати українцям кращий сервіс, істотно спрощує їхнє повсякденне життя», — розповів Олег Любарець, CMO Rocket.

Щоб скористатися пропозицією досить зробити будь-яке замовлення в додатку Rocket на суму від 200 грн, або менше, якщо з партнером діють спеціальні умови на період акції. Якщо ви раніше не користувалися додатком Rocket, протестувати сервіс можна зі знижкою 70 грн. Для того після установки слід активувати промокод UKRAINE30.