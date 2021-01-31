Сімейні лікарі на Тернопільщині отримали швидкі високоякісні тести на COVID-19. Відтепер вони можуть діагностувати коронавірусну інфекцію. Однак в окремих випадках все ж необхідні повторні ПЛР-дослідження.

Завдяки швидким тестам, які проводять сімейні лікарі, в обласного лабораторного центру дещо поменшало роботи. Оскільки на ПЛР-дослідження потрапляє менше біологічного матеріалу.

“Чому зараз менше матеріалу поступає на дослідження? Тому що Міністерством охорони здоров’я введено інший вид тестувань, це тести на виявлення антигенну до COVID-19. Сільська медицина отримала багато цих тестів. Зараз вони роздані сімейним лікарям. Сімейні лікарі тестують людей швидкими тестами на антиген. Ці тести достовірні, але все ж найбільш точними залишаються ПЛР-дослідження. Якщо хворий має ознаки захворювання на грип і ГРВІ, іншого респіраторного захворювання чи COVID-19, якщо швидкий тест на антиген є позитивним, то лікар може ставити діагноз COVID-19 без підтвердження ПЛР-тестом. Якщо пацієнт має позитивний тест на антиген, але не має клініки, то тоді достовірність проведення перевіряється ПЛР-тестом”, – пояснює головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, наразі сімейні лікарі отримали 50 тисяч швидких тестів на COVID-19. Відтак при перших ознаках респіраторної хвороби радять не зволікати, а звертатися за медичною допомогою.