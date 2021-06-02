Робили сотню “закладок” на день: у Тернополі спіймали банду наркоторговців. ФОТО

Від 6 до 10 років позбавлення волі загрожує трьом жителям Тернополя. Чоловіки в обласному центрі організували бізнес з продажу наркотиків методом «закладок».

Започаткував незаконні заробітки раніше судимий місцевий мешканець, 1995 року народження. Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків та хуліганство.

Ще у 2020 році він влаштувався кур’єром на два сайти і почав заробляти тим, що розвозив та закладав на території міста наркотичну сировину. Після того, як справа почала приносити сталі прибутки, він взяв у спільники двох молодих людей.

В асортименті тернополян був весь спектр наркотиків – солі, марихуана, амфетамін, ЛСД, гашиш. Кожен відповідав за свою ділянку роботи: організатор разом з одним зі спільників замовляв та закладав згортки із сировиною, інший – забезпечував технічний супровід – обробляв фотографії та коректував геолокації з товаром.

У день хлопці ховали близько сотні закладок і отримували за кожну від 55 до 75 гривень.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, документувати діяльність зловмисників оперативники розпочали ще наприкінці 2020 року. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліцейські УБН спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснили оперативні закупки, а після того, як доказова база була зібрана, у помешканнях підозрюваних провели одночасно 5 обшуків.

У хлопців вилучили банківські картки, записники, сотню готових для продажі закладок та близько 100 грамів ще не фасованих наркотиків.

У ході розслідування в помешканні одного із закладчиків працівники поліції виявили невеличку лабораторію з вирощування коноплі, облаштовану сучасною технікою.

У скоєному тернополяни зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри згідно зі ст. 307 ч.2 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За посів або вирощування конопель відповідатиме відповідно до статті 310 Кримінального кодексу України і власник міні-городництва.

Встановлюють оперативники шляхи надходження наркосировини, власників інтернет-магазинів, а також клієнтів підозрюваних.