Наведений у заголовку вислів (у стверджувальній формі) використовувався як принцип навчання ще в радянській армії: повторюй мої рухи, не задумуючись, доводь свої дії до автоматизму. В більш широкому розумінні – наслідуй хороший приклад.

Як видається, значна частина наших нинішніх проблем – саме через відсутність отого позитивного прикладу. Батьків – дітям. Вчителів – учням. Влади – народові. Коли декларується одне, а робиться зовсім інше, часто протилежне, то це неминуче породжує недовіру, скепсис, цинізм. Нинішня пандемічно-карантинна пора дає чимало поживи для таких занепадницьких думок. І, як у нас ведеться, риба обов’язково починає гнити з голови.

Нещодавній день народження Президента, що проходив у одному зі столичних закладів, привернув пильну увагу колег-журналістів. Привернув, передусім, повним ігноруванням доволі численними присутніми усіх карантинних приписів. Хтось, можливо, скаже: ну, в нас ще сяка-така демократія, спробували б оті “журналюги” заглядати у вікна якоїсь з резиденцій Путіна – та їх вмить там скрутили б, або ж, в гіршому випадку, по них садонув би чимось керованим і вибуховим якийсь дрон… Все це так, але чи велика радість від демократії, якщо вона не підкріплена свідомістю і під прикриттям якої вельми комфортно живеться тим, хто сповідує принцип “Всі рівні, але поміж них є рівніші”? Отож чи варто дивуватися, що в період карантину на автостоянках біля елітних ресторанів під Києвом повно престижних іномарок, з яких виходять представники отої нашої “еліти” (серед них – і депутати Верховної Ради, котрі мали б слугувати взірцем законослухняності), якій начхати на всі приписи і правила. А леді леді-метрдотель з обличчям Діви Марії заявляє патрульним, що заклад працює лише на виніс. І що пускати їх всередину для перевірки наміру категорично не має. А поліцейські безпорадно переступають з ноги на ногу і винувато виправдовуються перед журналістами програми “Схеми”, які знімають все це “торжество демократії” та “правової держави”: що, мовляв, ми можемо зробити…

Подібне, думаю, діється не лише під Києвом – бажаючих відчути себе НАД усіма законами і приписами у нас хоч греблю гати. А чому б і ні? Вони ж можуть навести “залізний” аргумент на свій захист: Президент он святкує в ресторані, а ми чим гірші?

То звідки там у риби починається делікатний і пахучий процес?