Служба безпеки України викрила співробітницю режимно-секретного органу одного із підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.

Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяв всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації із обмеженим доступом. Без передбачених законодавством підстав вона ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянка допустила розголошення даних, визначених у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України слідчі Територіального управління ДБР повідомили зловмисниці про підозру. На даний час вказана особа звільнена із лав Національної поліції. Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.