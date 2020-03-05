З настанням весняного періоду у Тернополі розпочалися активні роботи з капітального ремонту асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях.

Зокрема, цими днями ремонтні роботи тривають:

— у дворі на вул. Леся Курбаса, 4, де працівники підрядної організації здійснюють влаштування піщано-щебеневої основи проїзду;

— у дворах на вулицях Винниченка, 7 і Дружби, 17, де ведуться роботи з влаштування бордюрів;

— у дворі на вул. 15 квітня, 31, де розпочалося влаштування тротуару фігурними елементами мощення;

Окрім того, капітальний ремонт тротуару нещодавно розпочався і на прибудинковій території за адресою: вул. Лесі Українки, 3 та на вул. Р. Купчинського (в районі житлових будинків №7 та №9).

Паралельно з відновленням дворів і тротуарів, ремонтні роботи у місті також ведуться на дорогах і міжквартальних проїздах.

Так, на вул. Загребельній триває влаштування траншеї каналізаційної мережі та труб, на Гаївському перехресті – влаштування траншеї підпірної стіни та бетонування підпірної стінки, а на проїзді від вул. Збаразької, 37 до вул. Збаразької – заміна бордюрів.