10-ті ювілейні Наукові Пікніки відбудуться на Театральному майдані Тернополя 28 травня. Триватимуть заходи з 13:00 до 17:00 год.

Наукові Пікніки – це місце, де ви можете перевірити теорію на практиці. Саморобні роботи, досліди з хімії та фізики, сотні інтерактивних експериментів для всіх зацікавлених у бажанні підвищувати свій освітній та науковий рівень.

На Вас очікують:

40 міні лабораторій просто неба

понад 500 дослідів доступних для кожного

науково-технічні виставки

Практики Наукових Пікніків – це молоді науковці, ентузіасти, які діляться своїми знаннями з публікою. В заході беруть участь університети, школи, коледжі, громадські організації та ініціативи, представники бізнесу, що планують вас вразити наукою.

Захід організовується Тернопільською міською радою за координації Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей спільно з ГО Центр Науки Тернополя та за партнерства з Міністерством молоді та спорту України, Тернопільською обласною військовою адміністрацією та “Молокія” (ПрАТ «Тернопільський молокозавод»).