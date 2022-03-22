Переселенцям держава щомісячно виплачуватиме грошову допомогу. Роботодавцям виплачуватимуть компенсацію за прийом на роботу тимчасово переміщених осіб. Також виплачуватимуть компенсацію комунальних послуг сім’ям, які прийняли у себе переселенців.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 21 березня.

– Урядом було прийнято рішення про те, що кожному переселенцю щомісяця виплачуватимуть 2 тисячі гривень і 3 тисячі на дитину, – розповів Володимир Труш. – Також прийнято рішення щодо працевлаштування переселенців: якщо підприємець бере людину на роботу, йому буде виплачуватися компенсація у розмірі 6,5 тисяч гривень. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Станом на сьогодні вже більше 200 переселенців звернулися у Центр зайнятості Тернопільщини щодо отримання роботи. Впевнений, що забезпечимо майже кожного роботою, тому що це важливо для людей, які приїхали сюди і для нас як роботодавців для створення кращого економічного клімату в області. Із 66 підприємств, які подали заявку на переїзд в область 27 вже опрацьовані, вже є підприємства, які переїхали і скоро запрацюють.

Минулого тижня Уряд прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер цю програму доповнили, щоб компенсацію за комунальні платежі отримували також сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто надав прихисток переселенцям, отримуватимуть 450 гривень в місяць за кожного, кому допомогли. Її реалізація розпочалася 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. А з 30-го березня запрацює реєстрація через застосунок “Дія”.