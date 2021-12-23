Нелегального працівника виявили у роботодавця з Великобританії, який організував швейне виробництво на Тернопільщині. Підприємцеві загрожує 65 тис. грн. штрафу.

На Тернопільщині триває інспекційна кампанія щодо виявлення нелегальних працівників. Як повідомила речниця Держпраці області Галина Климчук, інспектори проводять перевірки на підприємствах.

«Проведено позаплановий захід державного контролю у суб’єкта господарювання – громадянина Великобританії, який є співзасновником та директором швейного підприємства, розташованого на території одного зі спальних масивів міста Тернополя. Заходом, проведеним за зверненням двох працівників швейного підприємства, з’ясовано, що підприємець використовував працю за різними посадами 244 працівників, з якими оформив трудові відносин. Проте один працівник за посадою різальника тканини працював у швейному цеху упродовж майже місяця неформально. За використання незадекларованої праці до роботодавця-іноземця вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Оскільки суб’єкт господарювання перебуває на загальній системі оподаткування прийнято рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу. Окрім того, розпорядчим документом його зобов’язано узаконити трудові відносини з найманим працівником».

Додамо, до юридичних та фізичних-осіб підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування та які допустили порушення в частині оформлення трудових відносин при використанні найманої праці застосовується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, що на сьогодні становить 65 000 гривень за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.