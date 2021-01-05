Таємне викрадення чужого майна вчинене повторно інкримінують працівники Збаразького відділення поліції мешканцю одного із сіл, який обікрав свого роботодавця.

Заявник повідомив, що 19-річний парубок, який в нього працював на випробувальному терміні в магазині техніки своїми протиправними діями завдав йому матеріальних збитків на чималу суму. Зі слів потерпілого, молодик привласнив три мобільних телефони, які знаходилися на продажі. Факт зникнення майна заявник виявив не одразу, а лише переглянувши записи з камер відеоспостереження.

Працівники територіального підрозділу поведи причетність підозрюваного. У скоєному він зізнався.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України.