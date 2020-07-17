На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук під час розширеного засідання комісії Української асоціації районних та обласних рад з соціальної політики та з питань охорони здоров’я та Комісії УАРОР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Як голова комісії УАРОР з соціальної політики та з питань охорони здоров’я Віктор Овчарук був головуючим на цьому зібранні. Участь у засіданні взяли голови обласних та районних рад, зокрема президент УАРОР Сергій Чернов, а також представники МОЗу.

На порядку денному стояло два питання: хід реформи системи охорони здоров’я та стан й перспективи фінансування галузі на субрегіональному та регіональному рівні.

«Питань, які потребують негайного та системного вирішення, у галузі медицини є чимало, – зазначив Віктор Овчарук. – Одним із найбільш проблемних питань є те, що попередньо обрахована НСЗУ вартість медичних послуг не враховує повну собівартість їх надання: у повному обсязі заробітну плату як лікарів, так середнього і молодшого медичного персоналу, харчування хворого, вартість медикаментів та комунальних послуг тощо. Другою, не менш важливою, проблемою є те, що не зважаючи на численні звернення провідних фахівців психіатричної та фтизіатричної галузей, до переліку оплачуваних НСЗУ пакетів лікарських послуг не включені випадки лікування невиліковних хронічних хворих у цих галузях, які не можуть за медичними показниками перебувати у соціумі чи установах соціального захисту. Також поза межами уваги НСЗУ залишились медичні послуги, що надаються дитячими санаторними закладами, насамперед фтизіатричними. Актуальним є стан забезпечення лікарень медичною апаратурою та обладнанням. На сьогодні він є недостатнім, а придбання оснащень є вкрай дороговартісним та виходить за межі реальних можливостей місцевих бюджетів. Майже в кожному напрямку надання медичної допомоги існує проблема у відсутності у Національному переліку необхідних сучасних лікарських засобів, що входять до стандартів та протоколів лікування. Окрім цього визначені низькі тарифи на надання психіатричної допомоги дорослим та дітям, не закрите питання щодо оплати через пакет програми медичних гарантій видатків на поліпшення харчування та забезпечення медикаментами для ветеранів війни, існують проблеми з функціонуванням закладів з паліативним, реабілітаційним та хоспісним видами послуг, відсутні контракти з НСЗУ для протитуберкульозних санаторіїв… І це далеко не усі важливі та проблемні питання».

Відтак, додав Віктор Овчарук, обласні ради, які є членами Асоціації, занепокоєні станом дотримання конституційних прав громадян у частині отримання якісної медичної послуги та можливим згортанням реформи медичної галузі загалом. «Стан фінансування медичної галузі цього річ є недостатнім, значно нижчим від рівня медичної субвенції 2019 року. Звісно, що саме звідси випливають і усі проблеми, що ставлять реформу галузі охорони здоров’я під загрозу».

Під час засідання резидент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов запропонував створити спільну робочу групу профільної Комісії УАРОР та МОЗу з проблемних питань у сфері охорони здоров’я. За його словами, така необхідність існує, оскільки досі нема чіткої комунікації між Міністерством охорони здоров’я та місцевим самоврядуванням. Робоча група може напрацювати рішення, що у подальшому будуть надані на розгляд як Міністерства, так і інших зацікавлених органів, особливо у контексті реформи. Представники Міністерства підтримали таку пропозицію.