Із заявою про вчинення шахрайських дій до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 42-річна жителька обласного центру. У неї невідомий чоловік виманив понад 9 000 гривень за допомогу в працевлаштуванні в Німеччині.

Зі слів заявниці, в одній із соцмереж вона знайшла оголошення про набір на роботу за кордоном. Зв’язалася з автором допису, який пообіцяв оформити необхідні документи для працевлаштування. За свої послуги незнайомець попросив передоплату. Тернополянка погодилася на умови та перекинула на його банківську картку понад 9 000 гривень. Проте домовленостей посередник не виконав і гроші не повернув.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства та особу, причетну до протиправного.