Значну частину п’ятниці довелося присвятити (точніше буде сказати – витратити) на візити до кількох установ, від яких залежить вирішення усіляких питань, пов’язаних із земельними ділянками. Подібні речі в нас зазвичай стимулюють журналістську творчість, причому найчастіше – у її критичному чи сатиричному вигляді. Не скажу, однак, що ця епопея було аж надто втомливою (хоча подібні справи до своїх улюблених віднести не можу). Не скажу, що десь довелося зіткнутися з проявом чийогось самодурства чи хамства – навпаки, люди мені попадалися майже точнісінько як товаришу Сухову з “Білого сонця пустелі”, яких він описував у своїх уявних листах до своєї незрівнянної дружини, тобто привітні й доброзичливі. Не скажу також, що після відвідин цих установ кляв їх та їхній персонал на чім світ стоїть і зарікався більше туди ні ногою (куди ж ти, дурню, подінешся з підводного човна?).

Головне і фактично єдине питання, що виникло в мене (і яке, певен, виникає у великого числа клієнтів усіх оцих бюро та “іже з ними”): чому за зовсім нікчемну довідку, яка лише засвідчує якусь абсолютно очевидну й банальну річ, доводиться викладати зовсім не скромні суми? Адже щоб скласти її, не потрібні ні титанічні фізичні зусилля, ні значне розумове напруження, ні тривалі походи, поїздки чи пошуки. Розумію (точніше, намагаюся зрозуміти), що бюрократія існує всюди і також всюди намагається паразитувати на обивателях. Розумію, що люди в цих установах, як і будь-де, хочуть отримувати гідну зарплату. Але заробітну плату тому й так називають, що вона заробляється – ну, нехай і не завжди в поті чола, та все ж з докладанням певних зусиль, з фізичними чи розумовими затратами.

Вигляд коротенької й повторюся, абсолютно банальної довідки, освяченої, щоправда, печаткою установи, зовсім не свідчив про оті затрачені колосальні ресурси. Тоді на якій підставі з людей не просто беруть, а здирають гроші?

Запитати про це у пані, яка з серйозним і навіть насупленим виглядом сиділа навпроти не наважився – ану раптом ще розсердиться й стане чинити якісь перепони…

Оце, мабуть, і є причиною їхньої невразливості. Вкупі з їхніми непомірними апетитами.