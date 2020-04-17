65 одиноких людей з геріатричних будинків у с.Денисів, Перепельники, Саранчуки, отримали посвячені паски та продуктові набори.

Їх особисто привіз літнім людям народний депутат України Іван Чайківський.

– На території мого виборчого округу є три геріатричних будинки: в Денисові, Перепельниках та Саранчуках. Загалом в них проживає 65 одиноких людей, які як ніхто, постійно потребують тепла та уваги. Тому сьогодні, напередодні Великодня, завдячуючи ініціативі та підтримці місцевих аграріїв, ми завітали з посвяченою паскою та продуктовими наборами до тих, хто цього потребує. Робімо добрі справи щодня! – написав Іван Чайківський у фейсбуці.

Він зазначив також, що в тих населених пунктах, де компанія «Агропродсервіс» обробляє землю, одинокі та потребуючі люди також отримали 2500 пасок і великодніх наборів.

Читайте також:

Чого потребують лікарні Тернопільщини: волонтери оприлюднили список