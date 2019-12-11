Те, що нині в нас панує культ грошей у різних його проявах – чи то нагромадження, чи побирання, щоб елементарно вижити, а не простягнути ноги серед вулиці – аксіома.
Майнова нерівність є всюди, але у нас, у начебто цивілізованій, християнській та ще й з крикливими претензіями на європейськість країні вона нагадує зразки, що зустрічаються десь ближче до екваторіальної частини Африки. І прірва ця не звужується, а навпаки – стає дедалі ширшою.
Подібне становище, попри зусилля нечисленних людинолюбців з релігійних і благодійницьких організацій, зовсім не облагороджує людську природу. Навпаки – часто складається враження, що більшість людей навколо просто таки вправляються в мистецтві обману чи підлості. Чому люди опускаються до цих “чеснот”? Часто навіть не в силу необхідності, а так, зі звички, вважаючи, що це цілком нормально і допустимо. Найсильніший мотив, звичайно, ті масі гроші. Природа не наділяє всіх однаковими здібностями, отож можна погодитися з тим, що серед тих, хто нині ледве зводить кінці з кінцями, багато ледарів, пияків і нездар. Однак переконаний, навряд чи серед тих, хто сьогодні процвітає, знайдеться багато праведників. Людський соціум влаштований так, що кожен посідає те місце, яке йому дозволяє його рівень професійності, працелюбства, інтелекту. Так ведеться у нормальному суспільстві. Наше ж суспільство я, навіть мобілізувавши увесь свій патріотизм, нормальним назвати не наважуся. У нас – свій неповторний шлях, яким так полюбляє вихвалятися ота показушно-вишиванкова публіка. У нас на верхніх щаблях опинилися ті, хто відсутність перелічених вище чеснот сповна компенсує підлістю і нахабством.
Взагалі ж, якщо вірити християнським постулатам, люди, які коять несумісні з сумлінням діяння, мали б боятися хоча б Божої кари. Та, очевидно, вони вважають, що Бог – надто віддалена судова інстанція, якою можна знехтувати. Або ж, що ще гірше, щиро переконані, що все, що вони творять, цілком узгоджується із заповідями Всевишнього. Але ж неозброрєним оком помітно (а щоденний досвід це підтверджує), що суспільство наше звіріє на очах, й не в останню чергу тому, тому що балом у ньому правлять гроші і вигода. Кинуті на шальки терезів, вони переважають совість вкупі з порядністю, добротою, милосердям, гуманністю… На них купляється все: місце у виборчому списку, сприятливе для себе рішення в суді або ж конкурсної чи тендерної комісії та ще багато чого – всього й не перелічити. Душа, можливо, протестує проти цього, але не надто енергійно – бути злидарем, нехай і чесним, хочеться далеко не кожному. Отож більшість обирає шлях до наповнення власної торби з грішми усіма можливими засобами – щоб бути, при потребі, солідним покупцем, а не нужденним ізгоєм…
Ігор Дуда