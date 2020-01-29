З метою удосконалення та урізноманітнення харчування дітей у навчальних закладах Тернополя, пропонується експериментально впроваджувати у міських закладах загальної середньої освіти нове шкільне меню. Таке доручення отримало управління освіти та науки під час засідання виконавчого комітету.

«Сьогодні є дуже багато цікавих пропозицій, як урізноманітнити та зробити кориснішими страви, що споживають учні у шкільних їдальнях. Зокрема, позитивними відгуками користується розроблене меню для шкільних їдалень кулінарним екпертом Євгеном Клопотенком, – зазначив очільник Тернополя Сергій Надал. – Тому пропоную вивчити різні варіанти та запросити у місто спеціаліста, який розкаже і навчить працівників наших шкільних їдалень готувати нові страви».

До слова, таке нове харчування у Тернополі уже впроваджено в двох навчальних закладах та дуже подобається учням. Зокрема, нове шкільне меню введено у спеціалізованій загальноосвітній школі І ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов (на вул. Лесі Українки, 12а) та частково вводиться у школі №4.