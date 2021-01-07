Різдвяна пора – одне з незабутніх вражень дитинства. Сіно під столом у дідовій хаті в селі, тріскучий мороз надворі (зими ж тоді були як зими), розмальовані химерними морозяними візерунками шибки; проскурка, яку ламав і роздавав усім дід…

А ще запам’яталося, як мій дядько, якого саме прийняли в КПРС (щоб накинути ще більший хомут на шию, яка й так добре тягнула) просив святкувати якомога тихіше, не включати надто голосно допотопне радіо, яке крізь численні перешкоди станцій глушіння транслювало різдвяні передачі й богослужіння. В тому, що стосується збереження таємничості, святкування Різдва в селі на Гусятинщині (та й, думаю, деінде також) можна було порівняти з … самогоноварінням – і те, і друге вимагало дотримання досить суворої конспірації, яка, в свою чергу, зовсім не пошановує надто довгі язики… А як у школах боролися проти “релігійного дурману”, в тому числі й у різдвяну пору – можна написати цілу епопею товщиною не менше, ніж “Війна і мир”.

Але тоді, пригадується, загальний настрій і хід думок української спільноти можна було висловити таким чином: “Так, нами править чужа і нерідко жорстока влада. Вона намагається проникнути в кожну родину, кожну душу. Більше того, замість Бога, якого шанує світ, вона нав’язала нам свого ідола – отого лисого, з борідкою, який в гордовитій поза простягає руку вперед на постаменті в кожному місті чи містечку. Та попри це все, в оту саму душу вони нам не залізуть. І в ній в оту чарівну різдвяну пору буде “Нова радість стала”, а зовсім не “Слався в віках, Ленін!”. А нам, українцям, треба єднатися в нашій вірі, повазі до прадідівських традицій і звичаїв. І сподіватися, що ота чужинська сила, яка повішала червоне полотнище з серпом і молотом над дверима сільради, колись таки забереться з нашої землі. Отоді ми вдихнемо на повні груди! Швидше б це настало…”.

Від описаних мною різдвяних вражень в дідовому селі й до дня, коли Україна стала начебто незалежною, минуло чверть століття. Нині можемо, не криючись, ходити до церкви й колядувати. Можемо вже не дотримуватися ідіотичного ритуалу покладати квіти до пам’ятників комуністичному вождю після розпису в ЗАГСі чи з будь-якого іншого приводу – тим більше, що їх уже поскидали навіть на зрусифікованому і досі прорадянському сході країни. Можемо навіть, закривши одне око і примруживши інше, визначити себе як вільний народ, який є творцем своєї долі. Та чи так це насправді? Чи стали ми єдиними і об’єднаними спільною метою за майже 30 років отої волі? І чи живемо за законами справедливості?

Ятрити душу неприємними роздумами в святковий час якось не хочеться. Але й вдаватися до солоденької брехні – теж.

Тому промовчу й подивлюся на полум’я різдвяної свічки на столі. Воно так нагадує безжурне дитинство в дідовій хаті…