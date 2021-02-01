Різдвяний трейл «Щедрик» організували для всіх охочих бігунів у старовинному місті Кременці. Забіг присвятили підтримці Банку донорів кісткового мозку України.

Галина Бойчук долучається до таких змагань вдруге. Жінка каже, що робить це з благодійною метою. «Приємно бути частинкою великої благодійної справи. А ще трейл у Кременці – це завжди дуже багато позитивний емоцій. Красиві краєвиди, драйвові люди. Усе це дає заряд енергії на тривалий період».

Учасники трейлу «Щедрик» можуть обирати маршрут, є дистанції протяжністю 10 та 20 кілометрів. Як розповів організатор змагань Сергій Яросевич, під час бігу працювала відеофіксація із замірюванням швидкості.

«Маршрут №1 пролягав через ліс, ботанічний сад, лижний трамплін, центр міста, Замкову гору, повз катакомби на гору Воловицю. Маршрут №2 наполовину коротший. Ця дистанція протяжністю 10 кілометрів. Вона теж частково пролягає через ліс, гору Воловицю, біля «Двох лип» і «Панорами».

Нагадаємо, Різдвяний трейл «Щедрик-2021» у Кременеці проводять третій рік поспіль. Учасників об’єднує не лише спортивний інтерес, а й важлива благодійна справа.