“Різдвяний підсвічник” — святковий майстер-клас під такою назвою організували для дітей в обласній бібліотеці. Діти вчилися власноруч робити оригінальні аксесуари.

Тернополянка Анастасія Гук прийшла на майстер-клас з донькою. Жінка каже, що дійство корисне не лише для малечі, а й для дорослих.

“Ми любимо одночасно займатися різними корисними справами. Сьогодні саме той день. Разом з донькою вчилися робити підсвічники. Справа надзвичайно захоплююча. Дитині також дуже сподобалося. Отримали багато позитивних емоцій. Хочеться, щоб таких подій було більше. Приємно, що це відбувалося саме в бібліотеці. Разом ознайомилися із різними літературними новинками”.

За словами організаторів, майстер-клас «Різдвяний підсвічник» – це творчий переспів історії народження Ісуса Христа. Відображали цю історію оригінальні аксесуари.