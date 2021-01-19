Парадоксальний вираз – “країна з непередбачуваним минулим” – вживався свого часу стосовно колишнього СРСР, оскільки саме “країна рад” мала хронічну звичку радикальним чином ревізувати події минулого, давати їм іншу ніж раніше оцінку. І, відповідно, оголошувати анафему і затушовувати на світлинах тих, кому раніше всенародним хором співали (наскільки щиро – то інше питання) осанну.

З набуттям Україною незалежності відбувся поворот на 180 градусів у церковно-релігійному питанні. З держави войовничого (коли руйнувалися або ж просто перетворювалися на склади храми) і просто активного атеїзму ми перетворилися на країну таких же активних прихожан. Почалося це, мабуть, з добродія з благородним профілем, доброю усмішкою і дуже гнучким розумом – Леоніда Кравчука. Поки не прийшла мода ходити до церкви, він позиціонував себе як справжнього комуніста і вірного ленінця. Та от все змінилося “до навпаки”. І тут раптом перед спантеличеною і враженою громадськістю постав Леонід Макарович з молитовно складеними руками і сяючим німбом над світлим, високим чолом. А далі – пішло-поїхало за старим сценарієм все отої ж країни з непевним минулим.

Поміркований і розважливий Леонід Кравчук (як його характеризували в період президентства) став “хитрим лисом”, який “зрадив інтереси України, віддавши ядерну зброю”.

Його наступник Леонід Кучма з “далекозорого політика, котрий дбайливо дає дозріти ринковим відносинам в країні” опісля перетворився на “творця нинішньої олігархічної системи правління”.

Віктор Ющенко з людини, яка мала величезний кредит довіри і мандат від народу на докорінні зміни, за свою каденцію обернувся на повного політичного “лузера”.

Інший Віктор – той, що Янукович – за порівняно нетривалий час трансформувався з “тому, що послідовний” (пригадуєте, були такі підписи під його рум’яними портретами, в тому числі і в різних місцях “файного” міста Тернополя) на “проффесора”, “двічі несудимого” і, врешті-решт, чкурнув у російський сховок, зайвий раз давши народу привід подумати, що буває, коли голосуєш не головою і не серцем, а сідницею.

За такого бекграунду навряд чи можна відчувати впевненість, що в майбутньому (далекому чи не дуже) не відбудеться зміни владної команди а з нею – зміни політики і чергового розвінчання тих, хто нині возведений в ранг шанованих історичних постатей. Така вже доля країн з непередбачуваним минулим.

А до чого тут згадана в заголовку Різдвяна купіль? Ще зовсім нещодавно купання у освяченій воді на Водохреще була огорнутою духовною символікою, своєрідним обрядом очищення від усілякої скверни. Щиро кажучи, коли дивився (в тому числі й сьогодні) на деяких пірнальників, котрі, крекчучи, занурювалися у крижану воду, виникала підозра, що для отого самого грунтовного очищення душі та помислів їм потрібно пробути у воді не декілька секунд, а хоча б з годину. Та й тоді немає гарантії, що буде потрібний ефект.

Втім, згідно з останнім роз’ясненням ПЦУ, водохресне купання – не церковний, а просто народний звичай, який аж ніяк не призводить до духовного очищення і не позбавляє гріхів. Ось тобі й на. Ще не стерлося з пам’яті купання спеціально облаштованій зимовій водоймі вже згаданого Віктора Андрійовича Ющенка, котрий, заходячи у воду, дуже старанно перехрестився а потім досить розлого (як він це полюбляв) розповідав присутнім про цілющу і очищаючу силу йорданської води. Що ж тепер, у світлі нового роз’яснення від УПЦ все це не так і сподівання зграй спраглих до очищення грішників даремні?

Хоча… навряд чи всі вони поголовно вкладають у цю традицію високий духовний зміст. Біля водойми клубу зимового плавання “Нептун”, як і годиться, сьогодні був розташований павільйончик з чаєм. А трохи віддалік, наче група змовників, розташувалися любителі Різдвяного занурення у воду, які зігрівалися рідиною, значно міцнішою за чай. Лікарі не радять? Е-е-е-е, вони багато чого не радять…