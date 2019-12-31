Аномальна погода на Тернопільщині творить дива. Так, вже не вперше, місцеві мешканці повідомляють про цвітіння дерев та кущів. Цього разу розквітла калина.

Про це у соцмережі «Фейсбук» пише жителька Кременеччини Victоria Ivanitska, передають Тернополяни. За її словами, на подвір’ї вже вдруге цього року білим цвітом вкрилася калина Фаррера. Квіти на кущі з’явилися на саме Різдво — 25 грудня.

І хоч на кущі жодного листочка, калина вся у білосніжних квітах, наче весною. Такої краси посеред зими, додає жінка, вона досі не спостерігала. У коментарях люди пишуть, що природне диво у таке велике свято — хороший знак.

До слова, калина Фаррера (Viburnum farreri) калина духмяна – оригінальний вид, квіти якої, мають приємний, солодкий аромат. Вона зацвітає до розпускання листя ароматними, молочними суцвіттями. Пізніше з’являються бронзово-зелені листки. Плоди утворюються не завжди. Калина Фаррера пластична, невибаглива дуже красива протягом року і заслуговує на належне місце у ландшафтному дизайні.