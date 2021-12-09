Підготуватися до новорічно-різдвяних свят та цікаво і весело провести час пропонують дорослим і дітям у різних закладах області.

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді запрошує на «Різдвяну фабрику мрій». А Тернопільський обласний краєзнавчий музей – на захід «Свято наближається – усі мрії збуваються».

«Різдвяна фабрика мрій» у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працюватиме на вихідних з 11 грудня 2021 року до 6 січня 2022. Там можна буде виготовити новорічно-різдвяні прикраси для дому чи ялинки з природних матеріалів. Відвідати фабрику можна у суботу та неділю з 10.00 до 14.00. Усі майстер-класи безкоштовні, а от матеріали для виготовлення прикрас необхідно приносити з собою. Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону: (0352) 25-05-46.

Пізнавально-розважальний захід до Дня святого Миколая у краєзнавчому музеї проходитиме щодня з 13 до 17 грудня. Підготували його наукові співробітники музею. Відповіді на запитання: хто такий Миколай Чудотворець, звідки він, як виглядав, чим прославився дітки шукатимуть на основі збереженої колекції раритетів краєзнавчого музею. У закладі зазначають, що програма заходу розрахована на дітей молодшого шкільного віку. Проводитимуть його для групи не менше десяти осіб. Для участі у дійстві необхідно попередньо записатися. Також батьків просять зазделегідь підготувати подарунки до таємної торбини мрій.