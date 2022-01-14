Прокуратура вимагає визнати недійсним рішення Тернопільської районної ради про закриття спортивної школи.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури заявили до Господарського суду Тернопільської області позов в інтересах держави про визнання недійсним рішення Тернопільської районної ради «Про припинення юридичної особи комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Тернопільського району».

Відповідно до чинного законодавства закрити заклад спеціалізованої позашкільної освіти спортивного напряму можна тільки за погодженням з профільним міністерством. Оскільки орган місцевого самоврядування за відповідним погодженням не звернувся, прокуратура в суді оскаржила рішення райради.

Суд відкрив провадження у справі.