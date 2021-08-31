У міській раді продовжують впроваджувати інструменти, які роблять її діяльність прозорою і відкритою. 31 серпня міський голова Сергій Надал підписав Меморандум про співпрацю між Тернопільською міською радою та Інститутом законодавчих ідей.

– Основна мета цього Меморандуму – впровадження додаткових заходів, які допоможуть нам попередити будь-які можливі дії чи рішення, які в подальшому будуть мати загрозу корупційної небезпеки, – сказав Сергій Надал. – Відтепер рішення виконкому та сесії міської ради будуть не лише оприлюднюватися та піддаватися попереднім обговоренням, ми матимемо можливість при підтримці Інституту отримати кваліфікований висновок стосовно того наскільки вони відповідають діючому антикорупційному законодавству.

Громадська організація «Інститут законодавчих ідей» вже шість років проводить громадську антикорупційну експертизу законопроектів, які зареєстровані в парламенті. За цей час фахівці Інституту проаналізували більше шести тисяч законопроектів. У 13% документів були виявлені корупційні ризики. Їх вдалося блокувати через Антикорупційний комітет та Національне агентство з питань запобігання корупції.

– Ми хотіли б таку корисну практику перевести і на регіони, – каже Мартина Богуславець, виконавчий директор Інституту законодавчих ідей. – За останні два місяці ми запропонували співпрацю і звернулися з офіційною пропозицією більше, ніж до 15 мерій і відгукнулося лише 5 міст: Львів, Тернопіль, Вінниця, Київ, Житомир. Це свідчить про відкритість міста. Інші міста не готові відкривати для антикорупційної експертизи свої проекти рішень. У Тернополі очікуємо на плідну співпрацю, будемо вдячні за врахування висновків нашої антикорупційної експертизи проектів рішень виконкому та міської ради.

До підписання Меморандуму Тернопільська міська рада вже співпрацювала з Інститутом у тестовому режимі. І деякі проекти рішень виконкому та міської ради вже пройшли антикорупційну експертизу.

– Наше завдання поширити практичний досвід з антикорупційної експертизи актів Парламенту та Кабміну на органи місцевого самоврядування, – каже Максим Дьомін, головний юрист проекту. – Цей проект унікальний і перший в Україні, бо ніхто системно не займався антикорупційною експертизою актів органів місцевого самоврядування. Наше завдання не лише виявити корупційні фактори в актах загальної дії, тобто тих, які є загальними для виконання для всього населення, але й надати практичні рекомендації в наших висновках, щоб можна було їх усунути і таким чином недопустити прийняття відповідних актів. Деякий час ми співпрацювали з Тернопільською міською радою в тестовому режимі, знайомилися з деякими проектами. Не можу сказати, що є багато помилок, але вони є. Свої висновки ми надіслали міськраді і вона їх врахувала. Думаю в подальшому матимемо плідну співпрацю.