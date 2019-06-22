Рішення Конституційного суду України – це закладена бомба для наступного парламенту і президента.

В цьому переконані народні депутати від “Народного фронту”, які оскаржували рішення Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд не погодився, що це рішення суперечить нормам Конституції. Таким чином, на думку лідера “Народного фронту” Арсенія Яценюка, Конституційний суд довів, що сьогодні політика керує фемідою, а не навпаки.

«Це своєрідний крок повернення назад у 2010 рік, коли Янукович наплював на Конституцію і створив так звану коаліцію “тушок”, а після того він взагалі без волі українського народу змінив українську Конституцію», – каже лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк.

«Наступним рішенням Конституційного Суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Адже Конституція для них – ніщо», – підкреслив лідер НФ. Але Конституція є основою української держави, наголосив Арсеній Яценюк: “Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов’язані захистити”.