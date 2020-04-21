19 квітня 2019 року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти тоді чинного президента Петра Порошенка. Зеленський адресував Порошенку ті питання, які для нього, очевидно, були пріоритетними.

Отже, я виписав всі питання Зеленського, що він стверджував і які питання задавав. І що він зможе відповісти на це сьогодні сам?

1. “Як так вийшло, що Україна – майже найбідніша країна при найбагатшому президенті в історії?”

Україна залишається бідною країною, причому в порівнянні з 2018 роком почалося падіння промислового виробництва, економічні реформи за рік не почалися, а статки президента Зеленського не найбільші, але він дозволяє собі літати на відпочинок чартером в Оман, що можуть собі дозволити тільки мультимільйонери.

2. “Чому паліїв магазину “Рошен” знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривників автомобіля Шеремета не можуть знайти кілька років?”

Паліїв складів за рік не знайшли. Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що склади підірвали бійці української Військової служби правопорядку, проте його заява була тут же спростована правоохоронними органами. Підозри не пред’явлено. Найбільш імовірна тут російська диверсія, але фактично Зеленському на це відповісти нічого.

Підривників автомобіля Шеремета сам Зеленський, генпрокурор Рябошапка і міністр МВС Арсен Аваков оголосили винними на прес-конференції. Зараз йде процес. Підозрювані – це артист Андрій Антоненко та ще група осіб. Жодних прямих доказів провини Антоненка не надано до сих пір, ряд непрямих доказів вже спростовані. Поки немає підстав говорити про розкриття злочину.

3. “Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?”

Зеленський повністю провалив розслідування Іловайська та Дебальцевого. Ці справи забрали у тих слідчих, які їх вели. Фактично, люди Зеленського викинули розслідування в архів СБУ, і суд досі не почали. На це питання Зеленський зараз нічого не відповість. Обман.

4. “Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?”

Слідство по Майдану при Зеленському просувається всупереч діям керівників, яких призначає Зеленський. Генпрокурор Руслан Рябошапка на догоду главі ОП Богдану та його партнеру – екс-заступнику голови АП Януковича Портнову звільнив начальника управління спецрозслідування ГПУ по Майдану Сергія Горбатюка. Також були звільнені ряд прокурорів, які відігравали важливу роль в розслідуванні. В. о. глави Держбюро розслідувань Венедиктова призначила своїм заступником одного з адвокатів екс-президента Януковича Бабікова. Підозру у масових вбивствах пред’явлено… активістці Майдану Тетяні Чорновол! Причому в порушення закону про амністію учасників Революції. Оскільки управління з розслідування Майдану з підозрою Чорновол не погоджується, то цю справу доручили відкрити іншому управлінню, яке ніколи раніше Майданом не займалося. Відповісти Зеленському нічого. Обман.

5. “Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б один місяць?”

Зрозуміло, сам Зеленський своїй пораді не послідував, і на 1500 гривень не живе. На відпочинок президент літав на приватному літаку, один переліт на якому вартує як річна пенсія 300-400 пенсіонерів. Так що відповісти на це Зеленському нічого.

6. “Як можна було на п’ятому році війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряків у Керченську протоку?”

Питання було неграмотне, оскільки за міжнародним правом Керченська протока – українські води, де наші кораблі повинні ходити безперешкодно. Моряків Зеленський повернув за обміном полоненими, взятими у минулі роки, було відкрито справу про відповідальність Порошенка, але пред’явити підозру так і не зважилися – тому що жодних порушень в рішенні направити кораблі в свої води бути не може.

7. “Скільки грошей вам потрібно взяти ще з бюджету країни, щоб наїстися?”

Жодної справи проти Порошенка або його найближчого оточення за підозрою в розкраданні грошей бюджету не відкрито, самому Порошенку підозри в корупції не пред’явлені.

8. “Куди поділися наші карпатські ліси?”

Відмінне питання. Жодної справи про розкрадання лісу немає, ніяких звинувачень не пред’явлено. Сам Зеленський на це питання нічого не відповість.

9. “Чому не покарані поплічники Януковича?”

Відмінне питання. Зеленський не покарав жодного прибічника Януковича. Зовсім навпаки – Офіс президента офіційно прийняв екс-заступника голови ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабіков став заступником глави ГБР. Так що сам Зеленський на це питання нічого не відповість. Обман.

10. “Скільки особисто вам занесли з “Роттердам+”?”

Відмінне питання. Жодних кримінальних справ за рік і жодних підозр щодо “Роттердам+” немає. Більш того, сам Зеленський активно співпрацює і постійно виступає на телеканалах головного бенефіціара “Роттердам+” Ріната Ахметова. Більш того, буквально минулого тижня Зеленський призначив на посаду в. о. міністра енергетики Ольгу Буславец, яка працювала в Міненерго під час дії “Роттердам+”. Тепер Зеленський на це питання не відповість. Обман.

11. “Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?”

Закон про незаконне збагачення діяв з 2015 року, але жодного вироку по ньому не було винесено. У лютому 2019 го закон був фактично заблокований Конституційним судом. У жовтні 2019-го Зеленський домігся прийняття цього закону знову. Але ось парадокс – жоден чиновник за цим законом при Зеленському, як і раніше, як і при Порошенкові, не тільки не засуджений – навіть не винесено жодної підозри.

12. “Чому не знята недоторканність депутатів?”

Закон про зняття недоторканності з депутатів був проголосований з правками, які абсолютно суперечать змісту. Для будь-яких дій проти народних депутатів правоохоронним органам тепер потрібна санкція генерального прокурора, тобто депутати, як і раніше, на особливому становищі в порівнянні з іншими громадянами. Обман.

13. “Добровольці і патріоти опинилися в тюрмах, бо вони для вас загроза?”

Дуже цікаве питання. Тому що ніяких амністій ​​добровольцям і патріотам Зеленський не оголошував. Навпаки, справи Антоненка і Стерненка показують, що патріотів судять інтенсивніше, на відміну від проросійських діячів.

14. “Чи пам’ятаєте ви, що таке люстрація?”

При Зеленському почалося масове відновлення на посадах люстрованих чиновників. Чого тільки варте призначення главою ОП люстрованого Богдана, а прокурором Києва люструваного Сергія Юлдашева (наказ про призначення пізніше скасований).

15. “Яка ваша частка з незаконного копання бурштину?”

Відмінне питання, тим більше, що бурштин продовжують копати. Нікому не пред’явлено підозру. Кому тепер йде частка? Хотілося б почути відповідь.

16. “Чому цукерки” Рошен “продаються в магазинах Москви, це правда, що цукерки” Рошен “є в пайках” повстанців ЛДНР “?”

Чи так це – за весь рік ні Зеленський, ні будь-які офіційні органи жодних заяв не зробили. Немає відповіді від Зеленського.

16. “Як обвалилася гривня?”

Ніяких підозр нікому з посадових осіб не було висунуто. Відмінне питання, на яке Зеленський не дав відповіді.

17. “Чому Гонтарєва ховається в Лондоні?”

На це питання Зеленський не дав відповіді.

18. “Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде Коломойський – всі сядуть за ґрати”.

Ніхто не сів за грати з тих, кого Зеленський називав на дебатах. Чи не винні?

19. “Головне питання: чи понесе кримінальну відповідальність попередня влада і ви, зокрема, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, говорити, що це помста або політичне переслідування?”

Питання прекрасне, Зеленський говорить про політичне переслідування, але ніякої кримінальної відповідальності ніхто з минулої влади не поніс.

20. “Петро Олексійович хотів почути наші принципи. Рівність всіх перед законом – те, чого у вас не було (а зараз воно настало?)

Зняття недоторканності з депутатів, суддів, президентів (формально проголосований тільки закон про недоторканність депутатів, але фактично він зберігає привілеї). Це закон про імпічмент (не прийнятий). Закон про відкликання депутата (не прийнятий). Друге – медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка нафіг реформа? (Зеленський не збільшив фінансування на проведення медреформи, ситуація з ліками і лікарнями стала очевидною в ході епідемії, влада не забезпечила медиків навіть елементарними масками). З приводу доріг – мені нема чого сказати, тому що немає доріг (обсяги дорожнього будівництва по країні менші обсягів будівництва 2018 року). І з приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити (війна триває)”.

21. “Коротке питання: вам не соромно?”

Так, Володимире Олександровичу, хотілося б почути вашу відповідь.

Юрій Бутусов, Цензор.нет

Фото: Reuters