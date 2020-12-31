“Щурячий” рік уже підходить до кінця,
Ну й допекла усім тварюка ця!
Ще рік тому не знав нічого цілий світ,
Що це таке: коронавірус чи COVID
Тепер він – всюди і уже десь там
Почав буянити його новий, британський штам
Привчились в масках ми ходити і дистанцію тримати
І кулаком в кулак при зустрічах вдаряти
Не терти очі, мити руки часто, у згин ліктя чхати,
І 36, 6 (як Президент), прощаючись, бажати
Пророкували: вмре…7 тисяч нас, і це здавалось так багато
Тепер 17 тисяч з лишком вже, і ми продовжуєм вмирати,
І де кінець отій біді – ніхто не скаже
Лиш припускають, що вона надовго й ще себе покаже,
Тим більше, що ми гарно їй допомагаєм
Вже зараз вихваляємось, як новий рік стрічаєм:
Шампанське, усмішки на весь екран,
Біли ялинок натовпи – життя ввійшло у стан
Фаталістичний трохи, як казали древнії уми:
Все це – немов бенкет під час чуми,
Отож чекає доля нас яка
З такими звичками в наступний рік Бика?
“Щурячий” рік уже підходить до кінця,
Додати свій коментар