“Щурячий” рік уже підходить до кінця,

Ну й допекла усім тварюка ця!

Ще рік тому не знав нічого цілий світ,

Що це таке: коронавірус чи COVID

Тепер він – всюди і уже десь там

Почав буянити його новий, британський штам

Привчились в масках ми ходити і дистанцію тримати

І кулаком в кулак при зустрічах вдаряти

Не терти очі, мити руки часто, у згин ліктя чхати,

І 36, 6 (як Президент), прощаючись, бажати

Пророкували: вмре…7 тисяч нас, і це здавалось так багато

Тепер 17 тисяч з лишком вже, і ми продовжуєм вмирати,

І де кінець отій біді – ніхто не скаже

Лиш припускають, що вона надовго й ще себе покаже,

Тим більше, що ми гарно їй допомагаєм

Вже зараз вихваляємось, як новий рік стрічаєм:

Шампанське, усмішки на весь екран,

Біли ялинок натовпи – життя ввійшло у стан

Фаталістичний трохи, як казали древнії уми:

Все це – немов бенкет під час чуми,

Отож чекає доля нас яка

З такими звичками в наступний рік Бика?