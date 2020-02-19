18 лютого під обласним Управлінням автомобільних доріг відбулася акція протесту працівників облавтодору, які цілий рік не одержували зарплат.

Термін заборгованості становить вже 12 місяців (з лютого 2019 року по лютий 2020), повідомляє 0352.ua.

Як засвідчують очевидці, на акції були присутні більше 60 осіб, що приїхали у Тернопіль зі всієї області.

Раніше така ж акція відбулася ще рік тому, тоді термін, впродовж якого не виплачувалися зарплати, становив – 4 місяці, а сума заборгованості вимірювалася 12 мільйонами гривень. Однак попри невдоволення працівників, керівництвом не було здійснено жодних заходів, аби виправити ситуацію, що склалася.