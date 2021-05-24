Рідним санітарки з Тернопільщини, яка померла від коронавірусу, обіцяють виплатити 1,5 мільйона гривень

У Збаражі від коронавірусу померла 38-річна санітарка. Вона заразилась хворобою на роботі, що призвело до трагедії.

Про це повідомив начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський.

Відомо, що жінка працювала в Збаразькій районній лікарні. На роботі вона заразилась коронавірусом та померла через хворобу. Експертиза це встановила. Тепер родині покійної виплатять державну компенсацію, повідомляють Тернопільські події. Родина покійної отримає понад 1,5 млн грн.