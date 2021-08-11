Рідні Юрія Семенюка, рештки якого знайшли через 17 років, не сумніваються, що його вбили друзі. ВІДЕО

Жахаюча драма на Тернопільщині.

Мати 17 років чекала на повернення зниклого сина. Жінка ні на мить не втрачала надію побачити його живим. А от найкращі друзі хлопця весь цей час мовчали, що 15-річного Юрія Семенюка вже немає в живих. Мало того, це вони особисто закопали його на сільському сміттєзвалищі.

Що сталося 17 років тому насправді? Як малолітні душогуби весь цей час могли спокійно спати? Чи зізнались рідним їхньої жертви, де рештки бідолашного хлопця? Історія, від якої, без перебільшення, мороз шкірою – в сюжеті Надзвичайних новин.