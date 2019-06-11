Допомоги потребує військовий з Тернопільщини.

Леонід Павельчук, уродженець села Налужжя, що на Теребовлянщині, був поранений у зоні бойових дій 7 червня, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Зараз рідні і близькі чоловіка звертаються до небайдужих, допомогти у лікуванні. Зробити це можна перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 4149 4978 5159 9599.

Більше інформації можна отримати за номером телефону 097-233-24-00.

Додамо, Леонід Павельчук, позивний (САІД), з перших днів війни пішов добровольцем на передову.