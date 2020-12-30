Традиційна виставка різдвяних листівок відкрилася у Тернопільському обласному художньому музеї.

Щороку працівники музею готують таку експозицію у кінці грудня, напередодні новорічно-різдвяних свят. У фонді музею зберігаються сотні святкових вітальних карточок, тому щоразу виставка інакша та цікава. Та цього року вона особлива.

– Тернопільський обласний художній музей має велику колекцію різдвяних та великодніх листівок, які експонуємо на тематичних виставках, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора музею. – Але цього року ми представляємо різдвяні листівки з колекції Вікторії Сліпченко з Києва. В експозиції – 130 поштівок. Найбільше представлено авторських листівок львівської художниці Стефанії Гебус-Баранецької, виконаних в техніці кольорового лінориту. Такі листівки вручну робили в незначних кількостях львівські художники-графіки в 60-80-х роках. В продажу вони ніколи не були, розповсюджувалися між знайомими та друзями. Представленими на виставці листівками, Стефанія Гебус-Баранецька вітала київського художника Миколу Сліпченка. В сюжетах зображені гілочки ялини, свічки, ялинкові прикраси. Кожна листівка багато декорована орнаментами – геометричними і рослинними, також присутній напис «З Новим Роком!». Цікавими є листівки інших художників: Софії Караффи-Корбут, Лариси Іванової, І. Буги, Т. Слойки. Кожна з них – неповторна і несе в собі енергетику свята, атмосфери родинного затишку і тепла.

Ольга Ваврик також розповіла коли і де виникли листівки. Так, прообразом сучасної святкової листівки вважають середньовічні гравюри, присвячені народженню Ісуса Христа. Наприклад, гравюра XVI століття на дереві із підписом латиною: «Я- Христос Дитина, народжена від чистої Діви. Смертний, нехай новий рік для тебе буде щасливим». Перші тиражовані різдвяні листівки випустили в Англії за малюнками, створеними 1794 року художником Добсоном. Масовий випуск поштових карток розпочався 1869 року. У Франції та Німеччині листівки стали випускати 1870-го, в Англії, Швейцарії — 1871-го, у Росії — 1872 року. Тоді ж з’явилися і філокартисти — колекціонери листівок. А через 25-30 років, на зламі XIX-XX століть, це захоплення стало у світі масовим.

Виставка різдвяних листівок діятиме у художньому музеї до 20 січня 2021 року.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці







