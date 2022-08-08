Обірвалося життя півторарічної Юліанки Данилишин, яку рятували всією Україною.

Усміхнену та життєрадісну дівчинку подолала страшна хвороба – рак крові, пише “Файне місто“.

Нагадаємо, медики діагностували у дівчинки вроджену гостру лімфобластичну лейкемію. Близько року батьки крихітки боролися за її життя. На жаль, лікування не принесло бажаних результатів. Обстеження показали, що хвороба прогресує. Аби врятувати Юліанку, потрібна була пересадка стовбурових клітин.

Мати дівчинки Ірина розповідала, що перші майже три місяці лікування дали надію на те, що сім’я зможе побороти хворобу, але результати останніх аналізів знову невтішні. Юліанці потрібна була пересадка стовбурових клітин. На дороговартісну операцію крихітці збирали чи не всією країною.

Аби зібрати кошти, на Тернопіллі проводили чимало заходів. Так, в листопаді 2021 року в Тернополі провели благодійний ярмарок у ТРЦ “Подоляни”. Кожен охочий купував солодощі, а всі виручені кошти передали на лікування крихітки.

Також благодійний захід відбувся у грудні 2021 року в Теребовлі. На ньому показували фільм та продавали солодощі, а виручені гроші віддали Юліанці.

Вже навесні 2022-го, на Великдень збір коштів закрили. Юліанка з батьками поїхала на лікування за кордон. 5 липня дівчинка відсвяткувала 18 місяців.

У суботу, 6 серпня, сердечко Юліанки перестало битися. Рак подолав життя крихітки. Їй назавжди залишиться 1,5 рочки…

“Янголятко моє, донечко, пробач мені, що не змогла тебе вберегти….

Люблю тебе безмежно….

Ти назавжди в наших серцях!”, – написала мама Ірина Павлюк.