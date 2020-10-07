Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події завершено.

Для буксирування автомобілів, що застрягли та відкачування води залучалися чергові відділення 1, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин, частини спеціальної пожежної техніки та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області – всього 25 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки (4 – автоцистерни, 4 – мотопомпи, 2 – спеціальних аварійно-рятувальних машини середнього типу та автомобіль штабний).

Загалом проведено буксирування 16 – приватних автомобілів, надано допомогу 25 людям (водіям автомобілів, пасажирам маршрутного (міського) автобуса та пішоходам, які не могли самостійно перебратися через воду). Також підрозділами проводилось відкачування води та очищення водостоків, завдяки чому пришвидшено відхід води.

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