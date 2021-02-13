Переповнений автобус, у якому перебувало 50 пасажирів, потрапив до снігової “пастки”. Витягувати його із замету прибули рятувальники.

Снігова стихія лютує на Тернопільщині. Попри те, що дорожники працюють цілодобово, на окремих ділянках виникають снігові замети.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, рятувальники продовжують надавати допомогу, вивільняють автівки зі снігових “пасток”. “У селі Хмелівка Тернопільського району рейсовий автобус «Ворохта – Тернопіль», марки Ikarus, внаслідок ускладненої дорожніх обставин з”їхав з дороги, в результаті чого не зміг продовжувати рух. В салоні автобусі перебувало 50 чол. Рятувальники витягли транспортний засіб з замету і він продовжив рух за своїм маршрутом.

А о10:57 був черговий виїзд рятувального автомобіля Ford Ranger (CАРМ-Л) для буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги, який прямував у Залозецьку лікарню по хворого”.

За прогнозами синоптиків, негода протримається щонайменше до 20 лютого. Відтак жителів краю просять без необхідності у дорогу не вирушати.



