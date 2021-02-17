24 карети швидкої допомоги визволили рятувальники із заметів на Тернопільщині. Про це повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Переважно у снігові пастки автомобілі потрапляли у віддалених населених пунктах.

Від початку снігопадів рятувальники отримали сотні звернень від жителів краю, які потрапили у снігові пастки. Втім, працівники ДСНС області не могли відреагувати на всі виклики. Відтак перевагу надавали тим повідомлення, де була потенційна загроза життю та здоров’я людей.

«Випадки і звернення були різними, але пріоритетом нашої служби є життя та здоров’я людей. Від початку снігопадів наші підрозділи залучалися 76 разів. Із снігових заметів визволили 277 людей. Під час негоди рятувальники визволили із снігових заметів 24 карети швидкої допомоги. У цих автомобілях перебувало 62 людини. Витягували із заметів рейсові автобуси, шкільні автобуси, допомагали вибратися із заметів приватному транспорту. За збереження техніки чи майна ми відповідаємо, а за те, щоб врятувати людей від потенційної небезпеки. Тому не на всі виклики могли приїхати. Також допомагали відбуксирувати автомобілі Служба автомобільних доріг, комунальні служби», – зазначила Ірина Крупа.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині далі зберігатимуться складні погодні умови. Відтак жителів краю просять без гострої необхідності у дорогу не вирушати.