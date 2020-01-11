Сьогодні близько сьомої ранку сталася пожежа у тернопільській багатоповерхівці. Зайнялася квартира на вул. Мазепи 5 на п’ятому поверсі.

Вогнеборці оперативно прибули, врятували 74-річну бабусю та загасили пожежу.

Ймовірна причина займання – необережність з вогнем, – повідомив речник управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 7.43. «Повідомлення про пожежу поступило о 07:20 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру. Пожежа виникла в одній з квартир на п’ятому поверсі багатоквартирного шестиповерхового житлового будинку в м. Тернопіль на вул. Мазепи, 5.

До місця події направили чергове відділення 2-ї ДПРЧ. О 07:43 пожежу ліквідовано. Під час гасіння підрозділом врятовано громадянку 1944 року народження. Також врятовано квартиру».

Рятувальники наголошують: порушення елементарних правил безпеки – основна причина трагічних пожеж. За тиждень на Тернопільщині у пожежах загинуло четверо людей.

Софія Романська