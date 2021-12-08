Пригода сталася 7 грудня на автодорозі поблизу села Лядське Монастириської територіальної громади Чортківського району.

У кювет з’їхав шкільний автобус “Еталон”, який прямував до Монастириськ.

На подію виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління і за допомогою лебідки відбуксирував автобус на проїжджу частину.

На щастя, дітей в автобусі не було, оскільки водій повертався після того, як розвіз школярів по домівках.