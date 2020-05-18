16 травня вогнеборцям Чорткова довелося рятувати корову, яка впала у колодязь глибиною близько 15 метрів.

Як повідомляють у ДСНС, інцидент стався на території закинутого домогосподарства у селі Залісся Чортківського району.

Власники тварини не могли самостійно її витягти. Тож троє бійців рятувального відділення на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі «FORD RENGER», за допомогою лебідки, строп та рятувальних мотузок витягли рогату на поверхню.

Внаслідок інциденту тварина отримала незначні ушкодження.