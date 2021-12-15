Рятувальники витягли із заметів дві “швидких” і рейсовий автобус

Внаслідок ускладнення погодних умов, викликаних снігопадом, з’явилися й перші складнощі для водіїв, а разом із ними і для рятувальників.

Так, за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи області чотири рази залучалися на буксирування автомобілів:

о 08:10 у с. Підберізці Залозецької територіальної громади Тернопільського району черговим караулом місцевої пожежної команди смт Залізці здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги рейсового автобуса (без пасажирів);

о 09:38 у с. Мильно Залозецької територіальної громади Тернопільського району черговим караулом місцевої пожежної команди смт Залізці, спільно з технікою місцевого товариства, здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги грейдера на базі трактора «Т-150», що належить даному товариству;

о 21:20 у м. Почаїв Кременецького району на вул. Гоголя черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля екстреної медичної допомоги, що повертався з виклику;

15 грудня о 01:56 у с. Травневе Збаразької територіальної громади Тернопільського району на вул. Соборна черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління здійснено буксирування з узбіччя на проїжджу частину дороги автомобіля екстреної медичної допомоги, що повертався з виклику.