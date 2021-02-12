Рятувальники витягли із заметів дві “швидких” і рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО

Значне ускладнення погодних умов, утворення снігових заметів, внаслідок інтенсивного снігопаду, поривів вітру та хуртовини призвело до ускладнення руху транспортних засобів.

Для протидії стихійному лиху підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій області переведені на посилений варіант несення служби та мобілізовані на мінімізацію негативних наслідків, яких могла завдати негода. На бойовому чергуванні перебувають 181 рятувальник, 74 одиниці техніки та ще 67 в резерві. У бойову готовність приведено 4 мобільні пункти обігріву на шасі автомобілів підвищеної прохідності, щоб у короткі терміни прибути до найвіддаленіших куточків області.

В Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області створено оперативний штаб, який в цілодобовому режимі здійснює моніторинг оперативної обстановки, щоб при потребі вчасно та якісно надати допомогу. Роботи з ліквідації наслідків негоди координує очільник пожежно-рятувальної служби області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей.

Рятувальники патрулюють автошляхи Тернопільської області на автомобілях підвищеної прохідності САРМ-Л та надають допомогу водіям, чиї авто опинились в полоні негоди.

11 лютого пожежно-рятувальними підрозділами зі снігових пасток вивільнено 7 одиниць транспортних засобів, в т.ч. дві карети екстреної медичної допомоги та рейсовий автобус з пасажирами. Зокрема:

о 08:41 в с. Ценів Тернопільського (Козівського) району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено буксирування зі снігового замету рейсового автобуса «Тернопіль – Вибудів» з пасажирами;

о 12:20 в с. Білокриниця Кременецького району оперативною групою Кременецького районного відділу під час патрулювання доріг здійснено буксирування зі снігового замету легкового автомобіля з людьми;

о 13:26 в м. Почаїв Кременецького району черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ здійснено буксирування зі снігового замету карету екстреної медичної допомоги;

о 18:08 в с. Світле Чортківського (Монастириського) району черговим караулом місцевої пожежної команди с. Коропець здійснено буксирування зі снігового замету карету екстреної медичної допомоги;

о 19:39 в с. Солоне Чортківського (Заліщицького) району оперативною групою Заліщицького районного відділу під час патрулювання доріг здійснено буксирування зі снігового замету легкового автомобіля з людьми;

о 20:48 в с. Воля Тернопільського (Теребовлянського) району черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї ДПРЧ здійснено буксирування зі снігового замету 2-х автомобілів.