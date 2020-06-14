12 червня на території тернопільського пляжу «Циганка» були проведенні практичні навчання рятуванню потерпілих на воді.

За легендою, троє чоловіків рибалили на човні на плесі Тернопільського ставу. Раптово один із них впав у воду. Його колега кинувся у воду, аби врятувати потерпілого. З берега це помітили працівники комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», які чергують біля території пляжу для контролю безпеки відпочиваючих.

Вони і викликали фахівців Служби порятунку. На місце події для евакуації потерпілого з водойми був залучений катер на повітряній подушці «МАРС 700». Чоловіка транспортували на берег, де бійці 1 державної пожежно-рятувальної частини Управління надали йому домедичну допомогу. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели роботи з пошуку ще одного рибалки, який залишився під водою.

Навчання пройшли успішно. Відпрацьовані усі дії щодо рятування потерпілих на воді.