8 грудня о 12:00 в усіх підрозділах Управління ДСНС України у Тернопільській області рятувальники вшанували хвилиною мовчання свого колегу – командира відділення чергової зміни 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області Сергія Шатохіна.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, чоловік загинув внаслідок травм, отриманих під час гасіння пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня.

У знак скорботи за загиблим були приспущені прапори ДСНС та увімкнені звукові сирени.

Заходи відбулись не лише на місцях дислокації підрозділів, а й за їх межами. Зокрема, Борщівські вогнеборці віддали данину пам’яті герою безпосередньо на місці виконання завдань за призначенням – під час ліквідації пожежі.