24 березня рятувальники 31 раз виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави. Загальна площа погашеної сухої трави на відкритій території становила близько 37,8 гектарів.

Громадяни нехтують встановленою забороною. Правоохоронці закликають краян припинити спалювання сухої трави чи стерні. Усі порушники будуть притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадуємо, що 3 березня уряд вніс зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Відтак, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів додано і навмисні підпали, в тому числі й сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану такі дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань підрозділи рятувальників, військових та правоохоронців, а відтак, знижують обороноздатність країни.

Запам’ятайте, що такі дії розцінюють як кримінальний злочин й кожна особа понесе відповідне покарання.