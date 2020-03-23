Учора у Борщівському районі на Дністрі під час вилову риби зник молодий чоловік 1991 року народження. Через перекидання човна він опинився під водою.

За словами очевидців, юнак робив спроби добратися до берега. Рятувальники від учора продовжують його шукати.

Нещасний випадок трапився учора близько 10.40. У селі Дністрове Борщівського району на річці Дністер під час вилову риби перекинувся човен, – повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Як наслідок — чоловік 1991 року народження впав у воду.

“До пошуку зниклого на річці чоловіка залучили працівників групи водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Чернівецькій області. Упродовж дня водолази обстежили територію річки поблизу місця перекидання човна, однак чоловіка не знайшли. Від ДСНС до пошукових робіт залучалися 7 чоловік, 2 одиниці техніки та 1 плавзасіб, місцевого населення 10 чоловік та 2 плавзасоби”.

Рятувальники продовжують шукати юнака. А рідні не втрачають надії побачити його живим.

Софія Романська