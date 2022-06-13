Рятувальники показали фото з місця трагедії на Тернопільщині, де загинули батько і двоє дітей

Як ми повідомляли, в суботу у селі Ліщанці Бучацької територіальної громади через стихію загинуло троє людей – чоловік і двоє неповнолітніх дівчаток.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому перебували батько і двоє його доньок.

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Прибувши до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді, неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки. Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. О 9:20 за 5 км від місця, де був автомобіль, знайшли тіло однієї дівчинки, а в 10:11, трохи нижче за течією, виявили загиблою ще одну неповнолітню. Обоє 2009 року народження.

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Загалом до пошуків залучили понад 50 чоловік, фахівців національної поліції та місцеве населення, а також пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС.