Рятувальники і поліція розшукують чоловіка, котрий виїхав з дому на велосипеді і зник. ФОТО

На Тернопільщині розшукують чоловіка, котрий зник неподалік ставка.

Як повідомляють у ДСНС, мешканець села Криве виїхав з дому на велосипеді ще о 9-й годині ранку 18 червня. Востаннє чоловіка бачили поблизу ставка в с. Зарубинці та, ймовірно, поблизу ставка в с. Глібів.

Для проведення пошукових заходів залучено пошуково-рятувальне відділення з кінологічним розрахунком, керівний та резервний караули. Загалом від Служби порятунку залучено 21 особа та 3 одиниці техніки.

Пошуки також проводять працівники поліції та місцеве населення.